Quanto o Fluminense deixa de receber com vice no Mundial de Clubes?

➡️ Manchester City gastou 176 vezes mais que o Fluminense na montagem do elenco; veja valores



Quanto o Fluminense ganhou de premiações em 2023?



Somando as participações na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileirão e no Mundial de Clubes, o Fluminense encerra o ano com R$ 189 milhões em premiações.



A maior parte, é claro, veio do torneio organizado pela Conmebol. Veja os valores detalhados abaixo:



💰 Copa do Brasil (oitavas de final): R$ 3,3 milhões

💰 Brasileirão (7º lugar): R$ 33,4 milhões

💰 Libertadores (campeão): R$ 133 milhões

💰 Mundial de Clubes (vice-campeão): R$ 19,4 milhões