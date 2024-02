Quanto ganha o campeão do Arnold Ohio 2024? Veja valores de premiação

💰 CLASSIC PHYSIQUE



Campeão: US$ 60 mil (R$ 298 mil)

2° lugar: US$ 30 mil (R$ 149 mil)

3° lugar: US$ 20 mil (R$ 99 mil)

4° lugar: US$ 7 mil (R$ 35 mil)

5° lugar: US$ 4 mil (R$ 20 mil)

6° lugar: US$ 2 mil (R$ 10 mil)



➡️ Qual é o tamanho da fortuna de Arnold Schwarzenegger, lenda do fisiculturismo?



💰 ARNOLD MEN'S PHYSIQUE



Campeão: US$ 10 mil (R$ 50 mil)

2° lugar: US$ 6 mil (R$ 30 mil)

3° lugar: US$ 4 mil (R$ 20 mil)

4° lugar: US$ 3 mil (R$ 15 mil)

5° lugar: US$ 1,5 mil (R$ 7 mil)

6° lugar: US$ 1,5 mil (R$ 7 mil)



💰 FITNESS INTERNATIONAL



Campeão: US$ 25 mil (R$ 124 mil)

2° lugar: US$ 13 mil (R$ 65 mil)

3° lugar: US$ 8 mil (R$ 40 mil)

4° lugar: US$ 5 mil (R$ 25 mil)

5° lugar: US$ 3 mil (R$ 15 mil)

6° lugar: US$ 2 mil (R$ 10 mil)



💰 BIKINI INTERNATIONAL



Campeão: US$ 10 mil (R$ 50 mil)

2° lugar: US$ 6 mil (R$ 30 mil)

3° lugar: US$ 4 mil (R$ 20 mil)

4° lugar: US$ 3 mil (R$ 15 mil)

5° lugar: US$ 1,5 mil (R$ 7 mil)

6° lugar: US$ 1,5 mil (R$ 7 mil)



💰 WELLNESS INTERNATIONAL



Campeão: US$ 7 mil (R$ 35 mil)

2° lugar: US$ 4 mil (R$ 20 mil)

3° lugar: US$ 3 mil (R$ 15 mil)

4° lugar: US$ 2 mil (R$ 10 mil)

5° lugar: US$ 1 mil (R$ 5 mil)

6° lugar: US$ 1 mil (R$ 5 mil)