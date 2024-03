Qual é o tamanho da fortuna de Robinho?

A fortuna de R$ 100 milhões de Robinho



A principal fonte de renda de Robinho foram os salários recebidos ao longo da carreira. Revelado pelo Santos, o teve passagens por gigantes da Europa, como Milan, Real Madrid e Manchester City, por exemplo. Além disso, atuou no futebol chinês na época de altos investimentos do país asiático.



Além das economias, Robinho tem dinheiro aplicado em investimentos e recebe renda com aluguel de imóveis. De acordo com o Uol, são mais de 20 casas/apartamentos na Baixada Santista registrados em seu nome ou no nome dos seus pais, dos quais é o único herdeiro.



Nos últimos anos, o ex-jogador viveu com a família em uma mansão em Guarujá, no litoral de São Paulo, avaliada em cerca de R$ 10 milhões.



Entre a coleção de carros de Robinho, há uma Toyota Hilux, uma van Iveco Daily, um Audi A3, um Toyota Corolla, uma Chevrolet Montana, um Jeep Renegade, um Crossfox VW e um Fusca 1300, seu xodó, com quem costuma ser visto passeando pelas ruas de Santos.