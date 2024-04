Quais clubes ganharam mais dinheiro na atual edição da Champions League?

O Real Madrid é o clube que mais ganhou dinheiro na atual temporada da Champions League. De acordo com levantamento do jornal "As", o clube espanhol espanhol já garantiu um pagamento de 90 milhões de euros (cerca de R$ 490 milhões) da Uefa.



Um dos motivos é a campanha de 100% de aproveitamento na fase de grupos do torneio - cada vitória vale 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões). Além Real Madrid, o Manchester City foi o único outro clube que venceu seus seis jogos antes do mata-mata.



