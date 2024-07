Mbappé não terá o maior salário do Campeonato Espanhol; veja top 10

Levantamento feito pelo jornal inglês "The Sun" mostra que o atacante Kylian Mbappé, apresentado na terça-feira (16) no Real Madrid, tem o maior salário do elenco do clube merengue, mas o mesmo não se repete em relação ao Campeonato Espanhol. No quesito remuneração, o craque francês está atrás de Frenkie De Jong e Robert Lewandowski, ambos do Barcelona.