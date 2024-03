Mbappé, Marquinhos… Veja o ranking dos maiores salários do Francês

A edição desta quinta-feira (21) do jornal L’Equipe traz a tradicional lista anual com os salários de jogadores e técnicos do Campeonato Francês. O líder, mais uma vez, é Mbappé, que recebe cerca de R$ 32 milhões por mês no PSG.



O L’Equipe faz as estimativas em valores brutos. O montante líquido recebido pelos atletas é, de acordo com o jornal, cerca de 77% do total. O salário de Mbappé é quase seis vezes maior que os outros dois atletas mais bem pagos na Ligue 1: Marquinhos e Dembélé (R$ 6 milhões).



