Mbappé vira ’embaixador do luxo’; entenda

Anunciado pelo Real Madrid, Kylian Mbappé fechou parcerias com grifes como Dior, Rimowa e Hublot, do grupo LVMH, comandado pelo homem mais rico do mundo, Bernard Arnault, e tornou-se uma espécie de "embaixador do luxo". O atacante francês não está preocupado com a quantidade, e sim com a "qualidade" de seus patrocinadores, segundo o jornal "Mundo Deportivo". A informação foi publicada pelo "O Globo".