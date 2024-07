Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras lideram ranking de gastos na janela; veja os valores

Em um mercado cada vez mais aquecido com as SAFs, três clubes brasileiros decidiram investir pesado antes mesmo da abertura da janela de transferências, que acontece em 10 de julho. Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras abriram os cofres e lideram o ranking de gastos com reforços até o momento.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp