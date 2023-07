A estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina recebeu elogios de Ana Thaís Matos, comentarista da "TV Globo". A Seleção Brasileira goleou o Panamá por 4 a 0, nesta segunda-feira (24), com três gols de Ary Borges. A performance da jogadora também foi destacada pela jornalista após a transmissão da partida na emissora.