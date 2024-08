Chelsea é o clube que mais gastou com reforços na história do futebol inglês; veja lista

Apesar do fase ruim nas temporadas recentes, o Chelsea é um dos grandes protagonistas do futebol inglês nos últimos anos. Bicampeões da Champions League e da Premier League nas últimas décadas, os Blues também são líderes em gastos no futebol inglês. De acordo com o portal Transfermarkt, especializado no assunto, o Chelsea já gastou um total de 3.87 bilhões de euros (cerca de R$ 23,21 bilhões) em transferências.