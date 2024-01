Em ótima fase nos gramados, o atual campeão da Libertadores também coleciona camisas memoráveis fora deles. Em uma votação feita com torcedores para definir as camisas de futebol mais bonitas de 2023, a camisa III do Fluminense, em homenagem ao sambista Cartola, ganhou o primeiro lugar! Mas não foi só essa que fez história na trajetória do Tricolor.