Cyber Monday: Acompanhe as últimas horas de Black Friday da Amazon

Depois da Black Friday, chegou a vez dela: A Cyber Monday. A data é dedicada à venda de eletroeletrônicos, como: celulares, televisões, dispositivos de voz, fones de ouvido, notebooks e muito mais!

Separamos uma lista com as melhores promoções da Cyber Monday da Amazon, que acontece hoje (2). Veja as ofertas abaixo e aproveite!

Alexa Echo Pop

Perfeita para quartos e espaços pequenos, a versão mais compacta da Alexa com toda a praticidade e experiência tecnológica que ela oferece!

Entre seus benefícios, estão:

Torne a sua casa inteligente: Controle dispositivos de casa inteligente compatíveis, como plugues ou lâmpadas inteligentes, com sua voz ou pelo aplicativo Alexa; Controle de música por voz: Peça para Alexa tocar músicas e podcasts nas suas plataformas preferidas;

Fone de Ouvido Headset Gamer Havit Fuxi-H3

Headset Gamer com fio ou sem fio, com 26 horas de duração da bateria, além de som imerviso. Perfeito para jogar, estudar ou trabalhar!

Entre os produtos mais buscados na Black Friday da Amazon, com desconto. Corra e aproveite esse preço!

GoPro HERO12 BLACK

Qualidade de imagem incrível, estabilização de vídeo HyperSmooth e uma turbinada na vida útil da bateria, que se unem na melhor e mais recente GoPro, a HERO12 Black.

Vídeo em 5,3K da categoria;

High Dynamic Range (HDR) para capturar suas fotos e vídeos com ainda mais detalhes;

Gravações contínuas duas vezes mais longas em 5,3K60 (70 minutos).

HAYLOU RS5 Smartwatch

Relógio inteligente com excelente custo benefício é o HAYLOU RS5 Smartwatch.

Entre os seus benefícios, estão:

Treinamento de respiração para relaxamento, controle de música para entretenimento, notificações de chamadas e mensagens para mantê-lo conectado; Chip avançado que proporciona uma qualidade sonora incrível, garantindo uma excelente experiência de áudio; Mais de 150 Modos de Treinamento: Corrida, caminhadas, esqui e muito mais!

Smartphone Samsung Galaxy M15

O Smasung Galaxy M15 é um dos smartphones com melhor custo-benefício e está em promoção na Cyber Monday da Amazon.

Entre suas características, estão:

Câmera Principal de 50 MP para fotos de nível profissional, Câmera Ultra-Wide de 5 MP e Câmera Macro de 2 MP para paisagens e close-ups, além da Câmera Frontal de 13 MP para selfies;

Bateria com carregamento Super-Rápido;

Potente processador octa-core para navegar nas redes sociais, assistir às partidas ao vivo sem interrupções ou para jogar seus jogos favoritos.

Fone de Ouvido Bluetooth - Edifier W800BT PLUS

Mais um headset para a lista, desta vez o modelos Edifier W800BT Plus, que promete:

Excelente custo-benefício. Som claro, detalhado e poderoso com a excelente resolução dos drivers de 40 mm; Até 30 horas de som graças à grande capacidade da bateria; Dois dispositivos Bluetooth conectados simultaneamente.

Novo Kindle (16 GB - modelo 2024)

Leia a qualquer momento e de qualquer lugar com o Kindle mais leve e compacto. Se você ainda não tem um Kindle, essa é a hora de comprar com o melhor preço! Veja algumas vantagens:

Leia sem interrupções de e-mails, mensagens e redes sociais;

Uma única carga por USB-C dura até 6 semanas;

A Loja Kindle oferece acesso a uma biblioteca incomparável com os livros mais vendidos e mais de 3 milhões de títulos.

Roku Express | Dispositivo de streaming para TV HD

Configuração rápida e fácil: basta plugá-lo à TV e conectar à internet para começar a fazer streaming. Sem necessidade de adaptador de energia.

Assista ao que você ama por menos: faça streaming de uma enorme variedade de canais de streaming gratuitos ou pagos.

O que é a Cyber Monday?

A “Cyber Monday”, que, em tradução livre, significa “Segunda-feira Cibernética”, foi oficializada nos Estados Unidos em 2005 como uma estratégia de vendas para queimar o estoque e fazer circular produtos, como eletrônicos e itens de informática, que não foram vendidos na Black Friday.

