É inegável a praticidade do YoPRO no dia a dia. Na busca por uma alimentação mais saudável e fácil, muitas pessoas aproveitam para incluir a bebida láctea com whey no café da manhã ou no lanche da tarde.

Aproveite as promoções da Black Friday e renove o estoque com packs de 12 unidades das melhores marcas. Veja a lista abaixo:

YoPRO - Sabor Chocolate - 12 unidades

Com proteínas que ajudam na recuperação e no ganho de massa muscular; Sabores deliciosos, nas versões Chocolate, Coco com Batata-Doce, Morango, Baunilha e Banana; Seu pré e pós-treino proteico, delicioso e prático.

YoPRO - Sabor Chocolate - 12 unidades

Parmalat WheyFit Pack - 12 Unidades

Bebida láctea rica em proteínas, sem adição de açúcares e zero lactose;

O Parmalat WheyFit pronto para beber é reduzido em gorduras totais, aumentando ainda mais o seu valor nutricional.

Parmalat WheyFit Pack - 12 Unidades

3 Corações Cappuccino Power Whey Clássico - com cafeína

Se você ama cappuccino e busca uma opção saudável para garantir o foco e a disposição que você precisa a qualquer momento do dia, encontrou a combinação perfeita!

Os cappuccinos Power Whey oferecem 15g de proteína por porção;

de proteína por porção; Serem livres de adição de açúcares;

Zero lactose;

Baixo teor de gordura.

3 Corações Cappuccino Power Whey Clássico - com cafeína

+Mu Bebida Proteica Láctea - Sabor Chocolate

Bateu a fome e tá a fim de um lanchinho proteico? Como o próprio nome já diz, ele vem prontinho pra beber e pra matar a sua fome!

Além de ser gostoso e saudável, ele também é proteico e, por isso, vai te ajudar a não meter o pé na jaca na próxima refeição!

+Mu Bebida Proteica Láctea - Sabor Chocolate

