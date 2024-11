A Black Friday da Amazon muito esperada pelos amantes de boas ofertas. Em 2024, a Black Friday acontece oficialmente no dia 29/11 (sexta-feira), mas aqui na Amazon e no Lance! Indica as promoções já começaram!

Separamos os eletrônicos do mundo do esporte com os melhores preços disponíveis na Amazon: Fone Bluetooth, SmartWatch, Alexa e muito mais. Confira!

Fone bluetooth em promoção na Black Friday Amazon

Headphone Bluetooth I2GO

Entre as vantagens do headphone Bluetooth I2GO, estão:

Alto-Falantes Dinâmicos: com 40mm proporcionam sons graves e potentes que te deixam imerso na música Almofadas Acolchoadas: Super macias, cobrem toda a orelha de maneira confortável e proporcionam isolamento acústico Bateria: Longa duração com até 30h de músicas e ligações Microfone Integrado: Atenda chamadas sem tirar seu smartphone do bolso

Aproveite 50% de desconto na Black Friday Amazon e compre o seu!

Headphone I2GO Headphone I2GO Bateria com até 30h de músicas e ligações. Compre agora

Fone Bluetooth I2GO PRO

Para quem não é fã de headphone, a marca oferece também a opção fone bluetooth com 33% de desconto.

O Fone de Ouvido Bluetooth sem fio TWS Air Sound GO 2.0 garante uma experiência totalmente livre de fios;

Com qualidade de áudio premium

Graves potentes;

E até 20h de bateria para suas chamadas ou para ouvir as suas playlists favoritas.

Compre seu fone bluetooth com R$ 50,00 de desconto aqui!

Fone Bluetooth I2GO PRO Fone Bluetooth I2GO PRO Pode ser devolvido até dia 31/01/2025. Aproveite e teste com desconto Black Friday! Compre agora

Headset Edifier W800BT PLUS

Disponível nas cores preto e branco, com 25% de desconto na Black Friday da Amazon. Entre os benefícios do headphone Edifier, estão:

Qualidade do som cristalino para chamadas: Fale ao telefone como se estivesse falando cara a cara, com o microfone embutido quando conectado via Bluetooth.

Até 30 horas de duração da bateria: Aproveite até 30 horas de som graças à grande capacidade da bateria.

Conexão dupla: Conecte -se com dois dispositivos Bluetooth simultaneamente, alternando sem esforço entre trabalho e entretenimento.

Ajuste confortável: O couro macio respirável e construção leve garante conforto durante todo o dia.

Headset Edifier W800BT PLUS Headset Edifier W800BT PLUS Até 30 horas de duração da bateria + Conexão simultânea com dois dispositivos Bluetooth. Compre agora

Fone Bluetooth Echo Buds

Entre seus diferenciais estão a carga rápida da bateria. Com apenas 15 minutos no carregador, a bateria oferece até 2 horas de música!

Com áudio dinâmico e cancelamento de ruído ativo;

Entretenimento por voz: os Echo Buds funcionam com o aplicativo Alexa;

Além de ser compatível com iOS e Android, dando acesso a Siri e Google Assistente;

Compacto e confortável: os Echo Buds são pequenos, leves e resistentes ao suor.

Além do preço especial de Black Friday, você também pode usar o cupom ECHOBUDS50 e ganhar mais R$ 50,00 de desconto! Clique e compre seu Echo Buds.

Echo Buds (2ª Geração): Fones de ouvido sem fio com Alexa Echo Buds (2ª Geração): Fones de ouvido sem fio com Alexa Os Echo Buds funcionam com o aplicativo Alexa para reproduzir músicas ou ouvir podcasts apenas com sua voz, é só pedir. Compre agora

Smartwatch em promoção na Black Friday Amazon

WB SmartWatch Fitness tracker

Para quem começou a praticar atividade física o quer um relógio inteligente para monitorar frequência cardíaca, horas de sono, queima calórica e muito mais, o WB Smartwatch é uma excelente opção.

Com 35% de desconto na Black Friday Amazon, ele oferece:

Tela de 1,85 polegadas: Receba mensagens, monitore sua saúde, acompanhe seus treinos e muito mais em uma tela grande de alta definição com cores vibrantes e excelente brilho; Health Tracker: Medidas constantes de passos, temperatura corporal, queima calórica e horas de sono; ideal para insights contínuos sobre a saúde; 24 esportes: Caminhada, corrida, natação, futebol, vôlei, corrida em esteira, dança, pular corda, tênis, academia, entre outros; Notificações: Ative o modo de notificações e receba mensagens de SMS, Whatsapp, Telegram, Gmail, notificação de chamada e outros apps que desejar.

WB SmartWatch Fitness tracker WB SmartWatch Fitness tracker Até 35 dias de bateria com o relógio em stand-by e 10 dias de uso normal. Compre agora

HAYLOU RS5 Smartwatch

Outra opção de relógio inteligente com excelente custo benefício é o HAYLOU RS5 Smartwatch.

Entre os seus benefícios, estão:

Chamada Bluetooth com um toque: O smartwatch Haylou RS5 possui um chip avançado que proporciona uma qualidade sonora incrível, garantindo uma excelente experiência de áudio. Mais de 150 Modos de Treinamento: Corrida, caminhadas, esqui e muito mais. Desenhado para registrar detalhadamente seus dados de exercício, garantindo um acompanhamento preciso da sua jornada de fitness. Recursos Mais Práticos: Com treinamento de respiração para relaxamento, controle de música para entretenimento, notificações de chamadas e mensagens para mantê-lo conectado.

HAYLOU RS5 Smartwatch HAYLOU RS5 Smartwatch Bateria de Ultra Longa Duração:São 9 dias com carga completa ou ative o modo de bateria estendida para até 15 dias de uso sem necessidade de recarregar. Compre agora

Smartwatch I2GO Track GO

Da mesma marca do fone bluetooth indicado acima, está o excelente smartwatch da I2GO Traco GO.

Além de monitoramento de saúde e bem estar, sistema de notificações e com 22% de desconto na Black Friday Amazon, ele também oferece:

Alexa Integrada: Faça perguntas, verifique o clima, defina alarmes e cronômetros, tudo isso apenas por meio de voz.

Chamadas: Faça e atenda ligações diretamente no Smartwatch, além de armazenar até 10 contatos e otimizar suas ligações no dia a dia.

Esportes: Com um surpreendente repertório de 60 práticas esportivas à sua disposição e mais 36 opções disponíveis no App para personalizar a sua experiência.

Resistência: O Track Go possui resistência à água, poeira e suor, garantindo proteção para sua prática de esportes, seja ela dentro ou fora d' água.

Smartwatch I2GO Track GO Smartwatch I2GO Track GO 5 a 7 dias de bateria com uso moderado e mais de 60 esportes cadastrados! Compre agora

Mais artigos esportivos em promoção na Black Friday Amazon

Quer aproveitar e ver as melhores ofertas? Além de eletrônicos do mundo do esporte, nós também listamos mais produtos em promoção na Black Friday Amazon. Veja abaixo:

Alexa Echo Pop

Perfeita para quartos e espaços pequenos, a versão mais compacta da Alexa com toda a praticidade e experiência tecnológica que ela oferece!

Entre seus benefícios, estão:

Controle de música por voz: Peça para Alexa tocar músicas e podcasts nas suas plataformas preferidas;

Torne a sua casa inteligente: Controle dispositivos de casa inteligente compatíveis, como plugues ou lâmpadas inteligentes, com sua voz ou pelo aplicativo Alexa;

Sua vida mais fácil: Peça para Alexa definir timers, informar a previsão do tempo, ler as notícias do seu time do coração e muito mais;

Echo Pop | Smart speaker compacto com som envolvente e Alexa | Cor Preta Echo Pop | Smart speaker compacto com som envolvente e Alexa | Cor Preta A sua vida mais fácil com a Alexa! Disponível nas cores preto e branco. Compre agora

Carregador portátil (Power Bank) I2GO

Nada pior do que ficar na mão no estádio ou quando você está assistindo a um jogo decisivo do seu time do coração na estrada.

Para evitar ficar sem bateria em momentos importantes, o carregador portátil I2GO pode ser a sua solução! Entre seus benefícios, estão:

Com 2 Saídas USB Padrão + 1 Entrada/Saída USB-C;

Carrega 50% da sua bateria em 30 minutos;

Display digital que mostra a exata quantidade de carga disponível;

Bateria Premium Tipo a super resistente e segura, podendo ser levada em viagens de avião.

Carregador Portátil (Power Bank) I2GO, Carregador Portátil (Power Bank) I2GO, Carregue 50% da sua bateria em 30 minutos! Compre agora

Quer ver mais promoções da Black Friday Amazon? Clique aqui e veja a lista de ofertas com até 70% de desconto!

Quando é a Black Friday 2024?

A Black Friday deste ano acontece no dia 29 de novembro de 2024, uma data muito aguardada por consumidores que buscam economizar em produtos de alta qualidade.

Camisas de time em promoção na Black Friday

Além dos eletrônicos, a Black Friday do Lance! Indica reúne também promoções em camisas de time nacionais (Arte: Lance!)

Camisas oficiais, modelos retrôs e muito mais disponíveis na Black Friday da FutFanatics. Reunímos nessa matéria camisas dos mais diversos clubes brasilieros. Clique e veja mais!

Dicas para encontrar as melhores promoções

✅ Monitore lojas confiáveis: Priorize sites oficiais ou varejistas conhecidos para evitar produtos falsificados;

✅Antecipe sua pesquisa: Muitos varejistas divulgam as promoções dias antes da Black Friday;

✅Fique atento ao horário: As ofertas costumam começar logo após a meia-noite do dia 29 de novembro;

🔥 Fique de olho no Lance! Indica: Durante toda a Black Friday, vamos selecionar as melhores promoções do mundo do esporte.