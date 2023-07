Autor do gol da vitória do Juventude contra o Ceará, no último domingo (23), o atacante Rodrigo Rodrigues comemora sua volta às redes pela Série B do Brasileirão. Artilheiro do Ju na temporada, com 12 gols marcados, o camisa 9 anotou seu sexto gol na competição e está empatado na artilharia do time junto com Nenê.



Pensando nisso, o jogador fala sobre voltar a balançar as redes novamente e, principalmente, pela importante vitória do Juventude na busca pelo G4.



– A importância de, primeiramente, ajudar a equipe a voltar a vencer após três empates. Era um confronto direto, contra um time candidato ao acesso, então, foi muito importante conseguirmos sair com a vitória em casa. Fico feliz de poder ajudar a equipe novamente e espero seguir nessa pegada até o fim da Série B – afirmou.