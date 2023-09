Desde que chegou ao Juventude, na segunda rodada do Brasileirão da Série B, o experiente meio-campista Nenê tornou-se peça importante para o grupo comandado pelo técncio Thiago Carpini. Em 23 jogos, o meia soma onze participações diretas em gol, com sete tentos marcados e quatro assistências. O número representa um total de 44% dos gols feitos pela equipe no período.



Tal influência levou o experiente artilheiro a carregar a camisa 10 do Jaconero, algo que iniciou no mês passado, em partida contra o Sampaio Corrêa. O duelo também ficou marcado pela estreia do novo uniforme do clube para a temporada 2023/2024.



No momento, o jogador é motivo de preocuoação para o time, após sofrer uma contratura na região da panturrilha que o transformou em desfalque na partida contra a Chapecoense, na penúltima rodada. Depois do duelo contra o Atlético-GO, Nenê voltou a sentir um desconforto na região e está sob observação do departamento médico.



Para Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude, contudo, o papel do meia-campista segue indiscutível:



- O Nenê tem tido atuação fundamental em nossa bela campanha na Série B. Além dos gols e assistências, é um grande atleta que se dedica ao máximo, dentro e fora de campo. É, realmente, um exemplo de profissionalismo a ser seguido, assim como de uma grande pessoa, líder, humilde e sempre disponível a todos.