Jair Ventura é anunciado como novo técnico de clube da Série A

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 18:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Pouco menos de sete horas separaram o anúncio de saída de Roger Machado e da chegada do novo treinador do Juventude. Na tarde desta quarta-feira (17), o clube anunciou Jair Ventura como o comandante.

De acordo com o Papo, Ventura já está à caminho de Brasília, onde encontrará com a equipe. Jair chega ao lado dos auxiliares Antonio Macedo e Emílio Faro. Essa será a segunda passagem pelo clube. Em 2021, foi responsável pela manutenção do Alviverde na Série A e deixou o Ju no meio do Gauchão do ano seguinte, após um início de competição conturbado.

Desde então, o técnico acumulou passagens pelo Goiás, em 2022 e Atlético Goianiense, nas últimas duas temporadas. Sob o comando de Jair Ventura, o Dragão foi campeão estadual neste ano e garantiu o acesso para a elite do futebol brasileiro.

O treinador aguarda inscrição no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, mas a tendência é que já fique à disposição para comandar a equipe na próxima rodada. O Juventude encara o São Paulo no domingo (21). A coletiva de apresentação ainda não tem data marcada.