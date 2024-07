Paris 2024: quais são as principais diferenças nas regras do basquete NBA e FIBA?

Basquete da NBA e da FIBA tem diferenças significativas nas regras (Fotos: Divulgação)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 21/07/2024 - 17:07 • Rio de Janeiro (RJ)

À medida que se aproxima a época dos Jogos Olímpicos, o interesse pelo basquete aumenta consideravelmente. Muitos entusiastas e novos fãs do esporte têm dúvidas sobre as distinções fundamentais entre as regras da NBA, a principal liga de basquete dos EUA, e da FIBA, a organização que regula o basquete internacional. Vamos esclarecer essas diferenças!

O basquete é um esporte vibrante e dinâmico que captura a atenção de milhões ao redor do globo. Contudo, as regras podem variar significantemente dependendo da liga, afetando assim a maneira como o jogo é jogado e apreciado.

Qual é a duração de uma partida?

Uma das principais diferenças entre a NBA e a FIBA está na duração dos jogos. Na NBA, um jogo é dividido em quatro períodos de 12 minutos cada, totalizando 48 minutos. Já nos torneios da FIBA, cada partida é dividida em quatro períodos de 10 minutos, somando 40 minutos no total. Essa diferença de tempo não só impacta a estratégia de jogo, mas também a resistência física dos atletas.

Outro aspecto crucial são as regras relacionadas às faltas. Na NBA, um jogador é permitido até seis faltas pessoais antes de ser excluído do jogo, enquanto na FIBA o limite é de cinco faltas. Além disso, as penalidades por faltas técnicas e antidesportivas também têm suas diferenças nas duas instituições, o que pode alterar significativamente o desenrolar de uma partida.

Quais são outras diferenças notáveis?

Linha de três pontos: A linha de três pontos é mais distante na NBA do que na FIBA, o que pode influenciar as estratégias de pontuação das equipes.

Tempo de posse de bola: Enquanto a NBA usa um relógio de 24 segundos para a posse de bola, a FIBA utiliza um de apenas 14 segundos após o rebote defensivo, promovendo um jogo mais rápido e dinâmico.

Uso do vídeo: As regras quanto ao uso de replays de vídeo para revisar decisões dos árbitros também variam entre as duas organizações.