COB define porta-bandeiras do Brasil na Cerimônia de Abertura da Olimpíada de Paris

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 21:54 • Paris (FRA)

O Comitê Olímpico Brasileiro definiu os porta-bandeiras para a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que ocorre na próxima sexta-feira (26). Os atletas que terão a honra são Isaquias Queiroz, da Canoagem, e Raquel Kochhann, do Rúgbi.

- Fico muito feliz de poder representar minha Bahia, meu Nordeste, o Brasil inteiro. Vai ser uma cerimônia incrível. Principalmente por poder representar minha modalidade, ainda tímida no Brasil. Botar nossas garrinhas para fora. Com certeza, depois de Paris, o pessoal vai ter mais conhecimento sobre essa grande modalidade. É uma experiência incrível poder representar o seu país. Eu tive a oportunidade no Rio de fazer o fechamento. Mas agora, ser o porta-bandeira na abertura, vai ser uma coisa muito especial - comentou Isaquias.

- Essa sensação de estar na frente, levando a bandeira para o mundo inteiro ver numa Cerimônia de Abertura é algo que não consigo explicar em palavras. A minha ficha ainda não caiu, acho que só quando eu estiver lá para saber o que vou sentir. No Brasil a gente trabalha muito para que o rugby cresça e ganhe seu espaço. A gente sabe que a realidade do nosso esporte não é ter uma medalha de ouro numa Olimpíada por enquanto, apesar de termos esse sonho. Mas sempre vi que quem carrega essa bandeira tem uma história incrível, com medalhas de ouro, e representa uma grande conquista. Muito obrigada de verdade por essa honra. Vou dormir com essa bandeira do meu lado - disse Raquel.

Com quatro pódios em Olimpíadas, Isaquias Queiroz é único brasileiro da história a conquistar três medalhas em uma única edição dos Jogos, na Rio 2016. O baiano estreará no dia 6 de agosto, nas eliminatórias do C2 500m. A estreia individual no C1 1000m será no dia 7.

Raquel Kochhann, uma das líderes da seleção feminina de rúgbi, está recém-recuperada de um câncer de mama. O rugby brasileiro está no Grupo C e abre a jornada de competições no Stade de France com duas partidas no dia 28. De cara enfrenta a França, dona da casa, e na sequência encara os Estados Unidos. No dia 29 o time pega o Japão.