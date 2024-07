(Foto: @julie.fotografie)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 11:16 • Rio de Janeiro

Após forte desabafo em suas redes sociais sobre a qualidade dos materiais esportivos recebidos, José Fernando Ferreira, o Balotelli, abriu uma vaquinha para arrecadar dinheiro para a compra de novos materiais esportivos. Nas Olimpíadas de Paris, o atleta representará o Brasil no decatlo, prova do atletismo que combina dez modalidades.

O brasileiro disputa dez diferentes modalidades no decatlo, sendo elas: 100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros rasos, 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e 1.500 metros rasos.

Contudo, apesar das mais de 20 horas que Fernando passará na pista, seu kit veio somente com 'uma regata, um macaquito e um short balãozinho'. Como as diferentes provas exigem diferentes calçados, o atleta teria que investir seu próprio dinheiro na compra de sete sapatilhas para a competição.

Fernando foi medalhista no Pan-americano de 2023 (Foto: Wagner Carmo/CBAt)

Como o caso teve uma enorme repercussão, o atleta abriu para o público, uma vaquinha solidária para arrecadação de verbas destinadas à compra destes materiais.

- Fala pessoal, tudo bem? Muito obrigado por todo apoio e atenção de todos vocês! O problema com os materiais foram resolvidos. Muita gente está me pedindo para fazer uma vaquinha, eu vou fazer sim. A vaquinha vai ser destinada à compra de materiais, e caso vocês queiram ajudar no meu próximo ciclo olímpico, vai ser excelente. Até porque depois dessas Olimpíadas, a gente volta aos treinos, com novos objetivos. Estarei deixando o link na minha bio e aqui também, desde já eu agradeço a todos que se disponibilizaram a ajudar - escreveu o atleta em seu Instagram.

Até a manhã desta quarta-feira (24), a vaquinha virtual já soma mais de R$ 33 mil em arrecadação, se aproximando da meta dos 50 mil reais. As doações podem ser feitas por este link.