Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 17:41 • Rio de Janeiro

Izabela da Silva, campeã do lançamento de disco no Pan-Americano em Santigo e finalista olímpica em Tóquio, representará o Brasil mais uma vez nos Jogos Olímpicos, dessa vez em Paris. Em suas redes sociais, a atleta alegou não ter recebido nenhuma peça feminina no seu kit de uniforme enviado pela Puma (fornecedora da Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt).

- Estou bem puta, bem chateada, porque eu pedi algumas peças masculinas e me deram todas masculinas, femininas eles não me deram nada. Ganhei 19 peças, contando com a mochila e os bonés; feminino ganha 30 peças. Sabe como isso é triste? É demais de triste, pegar seu uniforme da Puma para a competição e eles fazer uma dessa falando que não tem numeração. - reclamou a atleta sobre o erro no envio do uniforme.

Izabela Rodrigues representará o Brasil no arremeço de disco nas Olimpíadas (Foto: Wagner Carmo/CBAt)

Izabela explicou que pediu a fornecedora que algumas de suas peças fossem enviadas no modelo feminino para atender com mais conforto as necessidades da atleta. Porém, todo o uniforme foi enviada no modelo masculino, por falta de numeração disponível.

- Toda seleção é essa sacanagem. Só porque eu sou um pouco maior, e daí? Pede maior. O que esperar da confederação? É decepcionante uma coisa dessa acontecer. Não é possível não conseguir fazer uniforme um pouco maior feminino, só conseguir fazer masculino. Não vem nada para mim. Eu tô muito chateada. - completou a atleta que estará nas Olimpíadas.

A CBAt e a Puma se posicionaram sobre o ocorrido e lamentaram a situação;

Lamentamos o ocorrido com a atleta Izabela Rodrigues da Silva na entrega dos kits de competição e, em conjunto com a Confederação Brasileira de Atletismo, estamos em contato com a atleta para solucionar o caso da melhor forma possível.

Aproveitamos a oportunidade para reforçar que temos um compromisso de longo prazo com o esporte e fazemos o nosso melhor para oferecer produtos de excelência à performance dos(as) atletas. Destacamos ainda que cada prova de atletismo possui uma quantidade diferente de peças do uniforme que varia de acordo com a necessidade esportiva e essa quantidade independe do gênero do(a) atleta. Por fim, é importante destacar que desenvolvemos produtos e uniformes que atendem a corpos diversos, e especificamente em vestuário, do PP ao 4GG