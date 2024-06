Torcida do Inter fez bonito em Caxias do Sul; Veja as imagens!

Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 23:37 • Rio de Janeiro (RJ)

De volta ao Rio Grande do Sul, a torcida do Internacional fez bonito em Caxias do Sul, na vitória por 1 a 0 contra o Delfín, pela Copa Sul-Americana. Confira!

O jogo

Internacional e Delfín-EQU se enfrentaram neste sábado (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O gol do Colorado foi marcado por Lucas Alario.

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x Delfín-EQU - Sul-Americana

🗓️ Data e horário: sábado, 8 de junho de 2024, às 21h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias

📺 Onde assistir: ESPN e Star+

Gols: Lucas Alario, aos 68'

Provável escalação do Internacional: Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia; Maurício, Bruno Henrique e Wesley; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Provável escalação do Delfín: Pierre Bellolio; Josué Cuero, Nicolás Goitea, Ignacio Gariglio e Juan Elordi; Jean Humanante, Mariano Miño e Michael Mieles; Marcos Mejia, Jostin Alman e Nicolás Messiniti. Técnico: Juan Pablo Buch.

