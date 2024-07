Saiba quanto vale a classificação do Internacional para oitavas da Sul-Americana

Foto: Divulgação







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Internacional encara o Rosario na terça-feira (23) em busca de uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Após perder por 1 a 0 no jogo de ida, o clube precisa reverter o placar não somente para avançar de fase, mas também para arrecadar um valor milionário.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Caso avance para as oitavas de final, o Internacional receberá uma premiação de US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões na cotação atual). O valor é de extrema importância, visto que o clube teve um prejuízo milionário com as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Tanto o Beira-Rio quanto o CT Parque Gigante foram afetados pelas águas.

Para isso, o Colorado precisa reverter o placar de 1 a 0 feito pelo Rosario Central no jogo de ida. Apesar do retrospecto não ser favorável, o Inter contará com o apoio de 40 mil torcedores no Beira-Rio. A bola rola a partir das 21h30 de terça-feira (23).