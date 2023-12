Fernandão é um dos maiores - senão o maior - ídolos da história do Internacional. Ele foi capitão da equipe nas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006. Ao longo de quatro anos, o centroavante marcou 77 gols em 190 jogos. Em 2014, faleceu após acidente de helicoptero em Goiás. Agora, seu filho Enzo carrega do legado do pai e busca um futuro com a camisa colorada.