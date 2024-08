Jogador do Internacional faz forte revelação: ‘Não estávamos fazendo algumas coisas’

Thiago Maia falou sobre a derrota, na qual foi um dos antagonistas (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 22:25 • Porto Alegre (RS)

O Internacional não passa por um bom momento na temporada. Apesar de ter vencido o Juventude, não consegue engrenar uma sequência boa e perdeu para o Atlético-GO na tarde de domingo (18). Após a partida, entretanto, outro assunto chamou a atenção dos Colorados.

➡️Roger Machado cita ‘jogo de nível abaixo’ em derrota para o Atlético-GO pelo Brasileirão

Na zona mista do Antônio Accioly, Thiago Maia falou sobre a derrota, na qual foi um dos antagonistas do gol de Hurtado. Entretanto, o meia fez uma forte revelação sobre o preparo físico do time, no qual disse que o time não fazia trabalhos de força e entende estar abaixo de muitos adversários.

-Vínhamos com muitas lesões porque não estávamos fazendo algumas coisas que no esporte tem que fazer, questão da força física, academia, essas coisas. O (Paulo) Paixão é um cara bastante experiente e, quando chegou, falou para voltar a fazer academia e voltar a fazer força. Estamos recuperando a nossa força física. Estamos um pouco atrás de muitos times, mas aos poucos recuperando. É difícil correr atrás do resultado, normalmente isso se faz na pré-temporada. - revelou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agora, o Internacional terá a semana cheia para trabalhar. Eliminado na Sul-Americana, o Colorado volta a campo somente no domingo (25), quando enfrenta o Cruzeiro, a partir das 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Thiago Maia falou sobre a derrota, na qual foi um dos antagonistas (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)