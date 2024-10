Internacional embarca para Belo Horizonte (Foto: Divulgação/SC Internacional)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 25/10/2024 - 16:50 • Porto Alegre (RS)

Após cinco meses, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, voltou a funcionar plenamente. Na tarde desta sexta-feira (25), o Internacional decolou para Belo Horizonte e se tornou o primeiro Clube gaúcho a viajar do local desde a reabertura.

Com isso, o Inter recebeu uma homenagem no avião utilizado pela delegação. A Sideral Linhas Aéreas, responsável pelas aeronaves que transportam a equipe Colorada, estampou um adesivo com o escudo do clube em meio à bandeira do Rio Grande do Sul, e os dizeres: "Eu voltei… E agora pra ficar", destacando a resiliência do povo gaúcho e fazendo alusão à música do cantor Roberto Carlos.

Inter viaja para encarar o Atlético-MG (Foto: Divulgação/SC Internacional)

O Presidente Alessandro Barcellos destacou a importância não somente da parceria, mas do retorno do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Sem poder sair de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, as delegações, não só gaúchas, como visitantes, eram obrigadas a utilizavar os aeroportos de Canoas, na região metropolitana, ou Caxias, na Serra Gaúcha.

- Este retorno ao Salgado Filho representa uma etapa importante na retomada da comunidade gaúcha. Foram milhares de famílias afetadas e sonhos interrompidos. O Internacional também sofreu com milhões em prejuízos no estádio e no centro de treinamento, além de todo o tempo fora de casa. A logística, perda de receita e os recursos financeiros investidos nesse processo foram enormes (...) Essa volta simboliza mais que um retorno; é a superação de uma fase desafiadora para o povo do Rio Grande do Sul. - destacou Barcellos.

Partiu BH! ✈️



Colorado embarca para o duelo com o Atlético-MG pelo @Brasileirao 💪🏽🇦🇹 pic.twitter.com/NDYOqLV6fv — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 25, 2024

O Internacional viajou para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG na noite de sábado (26), em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.