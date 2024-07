Alessandro Barcellos comentou situação do gramado do Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/Divulgação/Internacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 11:22 • Porto Alegre (RS)

Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, admitiu na prévia do jogo contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, que o clube pode voltar a mandar seus jogos longe do Beira-Rio. A situação do gramado do estádio preocupa o clube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo Alessandro Barcellos, o Colorado tem tido dificuldades em manter o gramado do estádio em boas condições. Caso o problema persista, a alternativa será atuar como mandante em outra sede, como ocorreu por mais de dois meses durante o período de indisponibilidade do Beira-Rio.

– Temos uma dificuldade técnica encontrada a partir da recuperação do estádio. Nossa estrutura geral está funcionando bem, mas o gramado está tecnicamente condenado. Temos um prazo até outubro, não existe Grama Bermuda que dá consistência no mercado brasileiro. Só será possível comprar e instalar em outubro – afirmou Barcellos.

O Internacional jogou pela última vez no Beira-Rio, no duelo contra o Juventude pela Copa do Brasil (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

– Há risco (de jogar fora), dependendo do uso e condição de recuperação, porque não tem grama para recuperar, vamos ter voltar a jogar fora de casa. Estamos trabalhando para que isso não aconteça – acrescentou.

O Grêmio, inclusive, chegou a pedir para mandar duas partidas no Beira-Rio, mas o Internacional recuou. Segundo a apuração do "ge", a justificativa foi justamente o gramado, que não suportaria o acréscimo de mais duas partidas.

Camisa Oficial adidas Internacional 2024 Camisa Oficial adidas Internacional 2024 Aproveite para garantir a camisa deste ano do Inter com parcelas de R$ 70 SEM JUROS na adidas. Quero comprar

Durante o período itinerante, o Internacional atuou como mandante em Criciúma, Florianópolis, Barueri e Caxias do Sul. Entretanto, o próximo jogo do Colorado está garantindo no Beira-Rio, contra o Rosário Central, a partir das 21h30, na terça-feira (23), pela volta do playoff da Sul-Americana.