O técnico do Internacional, Eduardo Coudet, poderá contar com o meia Alan Patrick e o zagueiro argentino Gabriel Mercado para a partida contra o Ypiranga, no sábado (27). Os jogadores cumpriram suspensão de dois jogos e estão liberadores para atuar no duelo no estádio Beira-Rio, às 16h30 (de Brasília) pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.