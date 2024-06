Internacional lança camisa branca para 2024; veja fotos e valores

Nova camisa branca do Internacional (Foto: Divulgação / Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 13:20 • Porto Alegre (RS)

O Internacional divulgou na manhã desta sexta-feira (28) sua nova camisa reserva para a temporada 2024. Junto à Adidas, fornecedora de material esportivo do clube, o clube imagens da nova vestimenta, que tem o tema o tema “Missão Colorada”, homenagem aos torcedores que viajam pelo Brasil para acompanhar o Colorado.

O uniforme é predominantemente branco, com uma faixa vertical em vermelho que vai da gola, além das tradicional três listras vermelhas nos ombros da patrocinadora. O calção e os meiões são vermelhos com detalhes em branco.

Thiago Maia, Borré e Vitão com a nova camisa branca do Internacional (Foto: Divulgação / Internacional)

A nova camisa do Internacional já está à venda e custa entre R$ 299,99 (modelo juvenil) e R$ 349,99 (modelo masculino ou feminino). Parte das vendas será destinada à Central Única das Favelas (Cufa), instituição que dá suporte às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

