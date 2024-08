Inter encara o maior jejum da temporada; veja os números

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Internacional não sabe o que é vencer há mais de 40 dias. O último triunfo Colorado foi em 22 de junho, quando bateu o Grêmio, seu maior rival. Desde então, o elenco acumula o maior jejum da temporada e preocupa seus torcedores

Isso porque o Inter está a apenas um ponto da zona de rebaixamento. Na 16ª colocação, com 21 pontos, o Colorado vê o Fluminense, com 20, na 17ª, assim como o Corinthians na 18ª posição.

Nos últimos onze jogos, o Internacional conquistou seis empates e cinco derrotas, chegando a pouco mais de 18% de aproveitamento. Com o pior ataque da competição, o Colorado marcou apenas 14 gols desde a primeira rodada.

Confira os números:

11 jogos

0V - 6E - 5D

18.2% aproveitamento

9 gols

14 gols sofridos

20 grandes chances (13 perdidas)

17.4 finalizações para marcar gol

8.3 finalizações p/ sofrer gol

A chance de acabar com a sequência negativa será no próximo domingo (11), quando o Inter enfrenta o Athletico-PR. A bola rola a partir das 19h, no Beira-Rio. Essa poderá ser também, a primeira vitória de Roger Machado no comando do Colorado.