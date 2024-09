Gabriel Carvalho leva terceiro cartão e vira desfalque do Inter contra o São Paulo

Gabriel Carvalho em ação pelo Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 21:09 • Porto Alegre (RS)

O Internacional não poderá contar com Gabriel Carvalho para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O meia levou o terceiro cartão amarelo na noite desta segunda-feira (16), contra o Cuiabá, e deve cumprir suspensão automática.

Gabriel Carvalho foi advertido por Bráulio da Silva Machado, aos 35 minutos do primeiro tempo, por uma falta dura em Ramon. Por isso, cumprirá suspensão automática na próxima rodada.

Com a semana cheia para treinar, Roger Machado terá de encontrar o substituto para o jogador. Desde a lesão de Alan Patrick, Gabriel não saiu do time titular, mesmo com o retorno do capitão. Wanderson pode ser a alternativa.

O Inter voltará a campo no início da noite de domingo (22), contra o São Paulo, pela 27ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 18h30m (de Brasília), no MorumBis, em São Paulo.