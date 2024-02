O Inter tentou a contratação de Fernando no início de janeiro, quando o brasileiro havia rescincido seu contrato com o Sevilla, da Espanha. O jogador, no entanto, optou pelo retorno ao Vila Nova, clube onde foi revelado, após 17 anos no futebol europeu. A justificativa era de ficar mais próximo da família, que teria pedido sua presença em Goiânia.