Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 20:12 • Porto Alegre (RS)

A noite de domingo (1º) ficará para sempre marcada na lembrança de um jovem garoto. Efetivado para o elenco principal nesta temporada, Gabriel Carvalho marcou seu primeiro gol pelo Internacional, clube para qual torce.

Titular nos últimos oito jogos, o garoto recebeu a oportunidade após a lesão de Alan Patrick, o camisa 10 Colorado. E ele aproveitou. Nas últimas partidas, arrancou elogios não somente da comissão técnica, mas também de seus companheiros. Mas ainda faltava uma coisa: o gol.

Contra o Juventude, o carrasco do Inter na temporada, ele veio. Fora de casa, em frente à torcida rival, o meia balançou as redes aos 34 minutos e ajudou o time a vencer o Papo por 3 a 1 no Alfredo Jaconi.

Nascido e criado em Porto Alegre, Gabriel Carvalho ingressou nas categorias de base do Internacional e, aos 16 anos, foi promovido para o elenco principal. Em julho, o meia teve seu contrato renovado com o Colorado até 2028, com multa rescisória de 60 milhões de euros, cerca de R$ 363 milhões.

Xodó da torcida, o Internacional compartilhou em suas redes sociais um antes e depois do garoto. Imagens da sua infância, torcendo para o Internacional, e, agora, como jogador profissional, com o primeiro gol marcado, viralizaram.

Imagem do Gabriel Carvalho ainda criança torcendo para o Internacional (Foto: Reprodução/Internacional)