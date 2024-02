⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na etapa inicial, Inter e Grêmio começaram o clássico de maneira movimentada. Nos primeiros minutos, o Tricolor contou com a sorte e com o azar do lateral Renê, que deu uma pixotada para o próprio gol. 1 a 0 para o Imortal. Após o gol, o Inter seguiu com a bola e presente no campo ofensivo até empatar. Mesmo com quatro volantes escalados, o Grêmio deu espaço para Maurício receber na entrada da área e igualar o marcador.



Na segunda etapa, o jogo ficou equilibrado. Aos 10, porém, Villasanti desempatou a partida mais uma vez colocando o Grêmio na frente. Oito minutos depois, Alário empatou, em mais uma boa jogada de Maurício. Daí para o fim do jogo, ataques e boas defesas dos goleiros dos dois times. Aos 54, após pênalti de Kannemann em Alan Patrick, o camisa 10 do Colorado deu números finais à partida. Fim de papo, Inter 3 a 2 Grêmio.