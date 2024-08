Após sofrer virada, Internacional empata com o Athletico-PR no último lance do jogo

Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 21:18 • Rio de Janeiro

O jogo entre Internacional e Athletico-PR, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou em um empate dramático de 2 a 2, no Estádio Beira-Rio. A partida teve momentos de intensidade e reviravoltas, deixando os torcedores na expectativa até o último minuto.

O Internacional começou bem, abrindo o placar com um gol de Wesley, que aproveitou uma jogada trabalhada pela equipe. No entanto, o Athletico-PR reagiu ainda no primeiro tempo, com João Cruz empatando o jogo, mostrando a capacidade do Furacão de responder rapidamente às investidas do Colorado.

No início da segunda etapa, o Athletico voltou com uma postura mais agressiva e conseguiu a virada logo aos cinco minutos, com um gol de Canobbio. A partir desse momento, o time paranaense passou a controlar mais o jogo, enquanto o Internacional tentava se reorganizar em campo para buscar o empate.

Nos minutos finais, o Internacional pressionou em busca do gol de empate, e ele veio no último lance da partida. Wanderson, atento ao rebote do goleiro Léo Linck, aproveitou a oportunidade e marcou, garantindo um ponto para o Colorado em um jogo onde a derrota parecia certa.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X ATHLETICO

BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

🚩 Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes Antunes e Leonardo Henrique Pereira

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Igor Gomes (Bruno Gomes), Vitão, Robert Renan e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia e Bruno Henrique; Gabriel Carvalho, Wesley e Valencia.

ATHLETICO (Técnico: Martín Varini)

Léo Link, Erick, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Fernando; Fernandinho, Christian e Zapelli; Cuello, Mastriani e Canobbio.