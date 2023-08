A bola rolou na 7ª edição do Cariocão Publicitário Record TV 2023, neste último sábado, dia 26 de agosto, no Estádio General Severiano, debaixo de muita chuva e animação dos jogadores. O torneio de futebol society reuniu 16 agências de publicidade do Rio de Janeiro: Alob, Binder, Brick, Camisa 10, FSB Comunicação, Fullpack, Kindle, Putz, Quintal, Record TV, Sides, Take 4 Content, Um Agência, VX Comunicação e WMcCann.