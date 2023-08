Mais do que nunca, a empresa quer escutar e dar voz e, assim, se tornar um espaço de colaboração e pertencimento. Afinal, quem não tem uma boa lembrança com o Lance!?



A campanha traz o influenciador Beto Oliver, com toda a sua irreverência, como novo técnico do Lance!. Ele será nosso porta-voz e contará para o público qual é o nosso lance! Estamos falando da nova forma de falar, da identidade visual e novo posicionamento da marca, trazendo referências marcantes da internet.



+ ‘Fala, Jogadô’: Lance! apresenta novo programa de entrevistas com personagens do mundo do futebol



E a escolha do influenciador não foi à toa: Beto possui diversas histórias de amor com o Lance! e não hesitou em dar a cara para a campanha.



- Eu sou da época do jornal, de ficar ansioso em ir para a banca e pegar a versão impressa. Meu pai sempre comprava e eu aproveitava para ler. O Lance! marcou muito a minha infância neste primeiro momento que me apaixono pelo futebol. Eu lembro muito do Vaivém do Mercado. Eu ficava esperançoso para ver quem meu time estava sondando e contratando. Ficou na memória afetiva - afirma Beto Oliver.