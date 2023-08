Se é sobre esporte, o Lance! está dentro. O portal agora faz parte do time de parceiros do Cariocão Publicitário Record TV 2023, torneio de futebol society com a participação de agências de publicidade cariocas. O certame já está em sua 7ª edição e promete muita emoção e rivalidade também fora das quatro linhas, afinal, todo torneio que se preze precisa de um bolão para chamar de seu. E o Lance! é o responsável por promover a brincadeira pelo link: https://novo.lance.com.br/bolao-lance-cariocao-publicitario