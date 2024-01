O Brasil é o país do futebol e este título não surgiu do nada. As terras tupiniquins são as únicas no mundo a conquistar cinco títulos de Copa do

Mundo. Claro que todas estas conquistas trariam destaque para alguns jogadores notórios. O Brasil é uma fabrica de talentos quando o assunto é

futebol, e ao longo de todos os anos grandes jogadores surgiram e marcaram a história do esporte.