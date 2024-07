Torcedores do Grêmio poderão desenhar nova camisa do clube; entenda

Foto: Reprodução







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Grêmio agora irão participar do processo de criação da camisa do clube. Em uma ação, criada em uma parceria do clube com a Umbro, fornecedora da equipe, os gremistas irão desenhar a nova camisa do Imortal, apelidada como 'Manto Copeiro'. Os projetos poderão ser enviados até o dia 28 de julho.

Foto: Reprodução

Grêmio anuncia dois reforços para a sequência da temporada

Visando a melhora no Campeonato Brasileiro, o Grêmio anunciou, na tarde deste domingo (14), a contratação de dois reforços para a sequência da temporada. Alexander Aravena, ex-Universidad Católica-CHI, e Miguel Monsalve, que estava no Independiente Medellin-COL, se juntam ao elenco.