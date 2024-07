Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho manda recado para torcida após ser xingado

Renato Gaúcho foi criticado por torcedores do Grêmio após empate com Palmeiras (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 22:38 • Caxias do Sul (RS)

Treinador do Grêmio, Renato Gaúcho rebateu as críticas dos torcedores após o empate com o Palmeiras. Nas arquibancadas do Centenário, o comandante foi chamado de "burro" por parte do público.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Até estranhei a reação da nossa torcida, porque nunca tinha acontecido isso. Eu entendo pelo resultado, pela nossa situação, vencendo contra o Palmeiras e chega o empate. Mas isso não me preocupa, faz parte do futebol, porque eu sou bom pra caramba. Eu nunca tinha escutado isso. Por um lado é bom, escutar a palavra burro, para saber o que ela representa. Mas eu faria tudo de novo.

O treinador lamentou o resultado após o Tricolor abrir grande vantagem sobre o Verdão, mas justificou o resultado durante coletiva de imprensa. Com isso, o Grêmio segue na 18ª colocação e luta para escapar da zona de rebaixamento.

- A torcida do Grêmio sempre esteve comigo e sempre vai estar comigo. Eles sabem do nosso trabalho. Hoje dou uma certa razão para ela. Porque estávamos ganhando e sofremos o empate. Futebol é assim, faz parte. Importante é o rendimento da minha equipe. Não enfrentamos qualquer equipe, enfrentamos uma das três melhores do país, que sempre ganha títulos. Torcedor tem que entender esse lado.

No fim de semana, o Imortal visita o Juventude em um confronto chave na luta para escapar do Z4. É importante ressaltar que o Grêmio possui dois jogos a menos em relação aos seus principais rivais na luta contra a Série B.