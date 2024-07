Renato Gaúcho é alvo de hostilidade e ‘agressão’ por torcedores do Grêmio

Renato Gaúcho vive pressão no Grêmio após derrota para o Cruzeiro (Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 21:17 • Rio Grande do Sul (RS)

Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho foi hostilizado e "agredido" pelos torcedores de seu clube após a derrota do Tricolor para o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Ao fim da partida, o público presente no Estádio Centenário arremessou pipoca no treinador.

Atualmente, o Imortal ocupa a 18ª colocação no Campeonato Brasileiro e não consegue sair da zona de rebaixamento. Por conta do desempenho ruim, o comandante também já foi chamado de "burro" pelos fãs no empate com o Palmeiras.

Nos últimos 10 jogos, o Grêmio venceu apenas o Fluminense, que ocupa a lanterna do Brasileirão. Nesse período, o Tricolor outras seis derrotas e três empates, o que faz com que Renato Gaúcho esteja pressionado em seu cargo.

No fim de semana, o Imortal encara o Operário em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, os gaúchos empataram por 0 a 0, mas têm a vantagem de mandar a volta no Rio Grande do Sul.