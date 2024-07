Renato é obrigado a cortar jogador do Grêmio contra o Corinthians

Grêmio terá que cortar dois estrangeiros para partida contra o Corinthians (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 16:22 • Porto Alegre (RS)

Renato Portaluppi terá uma decisão a fazer: cortar um estrangeiro do Grêmio para enfrentar o Corinthians, pelas oitavas da Copa do Brasil, na noite de quarta-feira (31). Isso porque, o elenco do Imortal ultrapassa o limite imposto pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Atualmente, a equipe conta com 11 estrangeiros, mas para o jogo terá dez à disposição. Nas regras da CBF, cada equipe pode ter, por partida, até nove jogadores nascidos fora do Brasil. Com isso, Renato terá que cortar um deles da lista de relacionados.

Como Braithwaite não estará à disposição visto que não foi inscrito no BID há tempo, a tendência é que o meia Monsalve seja cortado. O jogador ainda não fez a sua estreia com a camisa do Grêmio - o que também não deve acontecer na quarta-feira.

🗒️ CONFIRA OS ESTRANGEIROS DO GRÊMIO:

- Marchesín

- Kannemann

- Villasanti

- Carballo

- Monsalve

- Cristaldo

- Pavón

- Arezo

- Aravena

- Soteldo

Grêmio e Corinthians abrem a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na noite de quarta-feira. A bola rola a partir das 21h30, na Neo Química Arena. Na semana seguinte, no dia 7, os times voltam a campo. Apesar da CBF ainda não ter confirmado, o jogo deve acontecer no Couto Pereira, em Curitiba.