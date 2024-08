Jogador do Grêmio indica provável aposentadoria: ‘Está acabando’

(Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 18:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O Grêmio pode ter mais uma baixa no elenco ao final da temporada. Isso porque Fábio, que tem contrato com o Tricolor até o final do ano, pode estar se aposentando do futebol.

Após vencer o Athletico-PR no domingo (04), o lateral, que foi titular, utilizou as suas redes sociais para fazer um post em comemoração aos três pontos. Na mensagem, o jogador agradece e diz estar aproveitando, pois está acabando.

-Aproveitando todos minutos, que está acabando. Agradecer muito o futebol por tudo que me deu. Prazer em jogar com esse time e esse grupo – escreveu Fábio.

Aos 34 anos, Fábio é utilizado como opção a João Pedro. O lateral chegou ao Tricolor na última temporada e tem contrato com o clube até o final do ano. Pelo Grêmio, são 49 jogos, com um gol e quatro assistências.