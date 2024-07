Foto: Luiz Erbes/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 14/07/2024 - 12:55 • Rio de Janeiro

O Grêmio é mais uma equipe que está garantida nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após empate sem gols no primeiro duelo, o time gaúcho venceu o Operário-PR por 3 a 1, na manhã deste domingo (14), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta da terceira fase da competição nacional. Os gols foram marcados por Pavón, Galdino e Gustavo Nunes, enquanto o time visitante diminuiu com Ronaldo. O próximo adversário será conhecido através de sorteio.

O jogo

Até a metade do primeiro tempo, o duelo foi de poucas emoções. Pavón abriu o placar aos 21 minutos, enquando o rival empatou oito minutos depois, com Ronaldo. Mas a alegria do Fantasma durou pouco, já que o Grêmio voltou a ficar à frente do placar dois minutos após sofrer o empate, quando Galdino recebeu após boa lance de Soteldo e tocou na saída de Rafael Santos.

No segundo tempo, o Tricolor Gaúcho precisou de apenas oito minutos para ampliar o marcador. illasanti encontrou Gustavo Nunes pela esquerda e finalizou bem. Depois disso, o jogo teve poucas boas chances e terminou assim.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 x 1 OPERÁRIO

JOGO DE VOLTA - TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: domingo, 14 de julho de 2024, às 11h;

📍 Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS);

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC);

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC);

🖥️ VAR: Daiane Muniz (FIFA-SP).

⚽ ESCALAÇÕES:

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; Fábio, Geromel, Kannemann e Mayk; Pepê, Villasanti, Edenilson, Pavón, Everton Galdino e Soteldo.

OPERÁRIO (Técnico: Rafael Guanaes)

Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy e Pedro Lucas; Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto e Ronaldo.