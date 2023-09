Tendo apenas 15 anos de idade, Gabriel Mec tem sua situação analisada e tratada de maneira bem próxima pelos lados do Grêmio, seu clube formador.



Não à toa, o Imortal busca se blindar do assédio que já veio por parte de clubes como Arsenal e Paris Saint-Germain ao firmar um acordo de licenciamento e exploração de imagem junto aos empresários do atleta.



>Já atualizou sua camisa de 2023? Confira os novos uniformes do Imortal!



O recurso se trata de uma medida jurídica para minimizar a chance de que, quando completar 16 anos, Gabriel assine seu primeiro contrato profissional com qualquer outro clube. Dessa forma, o Grêmio adquire parte do licenciamento para uso da imagem do jovem antes de ter a permissão da devida assinatura contratual.



Chama a atenção o fato de que a empresa responsável por gerenciar a carreira de Gabriel Mec é a NR Sports, pertencente ao pai de Neymar e que também se valeu do mesmo recurso para fortalecer a relação do seu filho com o Santos quando ele ainda era considerado uma joia das categorias de base.



No aspecto esportivo, o desenvolvimento de Gabriel tem sido tratado desde o âmbito físico (trabalhos específicos de fortalecimento muscular) como também tático e técnico. Não à toa, ele integra o Sub-17 e já tem um período de adaptação previsto até mesmo para o Sub-20.