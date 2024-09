Grêmio: Renato Gaúcho revela se zagueiro expulso será punido

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, na partida contra o Atlético-MG, pela 25ª rodada do Brasileirão. (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 16:51 • Rio de Janeiro

Após a derrota do Grêmio para o Atlético-MG por 3 a 2 na Arena do Grêmio, pela 25ª rodada do Brasileirão, Renato Portaluppi falou sobre 'erros infantis' que resultaram no resultado frustrante. O Tricolor abriu dois de vantagem, mas com um jogador expulso, sofreu a remontada no segundo tempo.

Para o treinador, um dos principais motivos para a queda de desempenho dos donos da casa foi o lance da expulsão de Gustavo Martins. Em coletiva de imprensa, Renato revelou se o zagueiro será punido pela expulsão.

– O carioca (Gustavo Martins) vai tomar (multa), porque aí é o julgamento do treinador. Um erro infantil desse, a gente não pode cometer. A gente pode falar para ele: sai atrás do atacante e briga. Se ele conseguir fazer o gol, conseguir driblar, é mérito dele. Mas você tá no meio de campo, você tem mais 30, 40, 50 metros para brigar. Brigar, que eu digo, é no bom sentido, para recuperar (a bola) ou esperar alguém na cobertura, para fazer a falta, enfim. São decisões que o jogador toma dentro do campo e muitas vezes são decisões precipitadas.

Com a derrota, o Grêmio estacionou no 14ª lugar, com 27 pontos, e ainda pode perder uma posição até o fim da rodada. Por conta da pausa da data Fifa, o time volta a campo apenas no dia 15, contra o Bragantino, fora de casa.

Marchesin, goleiro do Grêmio, lamenta durante partida contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro A 2024.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2x3 ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO - 25ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

🟨 Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽ Gols: Martin Braithwaite (aos 32'/1ºT) e Franco Cristaldo (aos 41'/1ºT) para o Grêmio; Gustavo Scarpa (aos 26'/2ºT), Brahian Palacios (aos 50'/2ºT) e Eduardo Vargas (aos 51'/2ºT) para o Grêmio

🟥 Cartão Vermelho: Gustavo Martins (aos 20'/1ºT) para o Grêmio

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Walter Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Monsalve; Soteldo, Cristaldo e Braithwaite

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco e Fausto Vera; Gustavo Scarpa, Bernard e Deyverson.