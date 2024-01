Atrás do placar, o time grená não demorou para tomar o controle ofensivo do jogo no segundo tempo. E após uma blitz, com Barba finalizando com perigo após uma rebatida na área, o clube do interior gaúcho empatou com Tomás Bastos aproveitando o rebote de uma bola na trave finalizada por Vitor Feijão e escorando de cabeça para o fundo do gol.