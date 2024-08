Grêmio deve manter esquema para enfrentar Corinthians pela Copa do Brasil

Renato Gaúcho, treinador do Grêmio. Foto: Heber Gomes/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 15:10 • Rio de Janeiro

O Grêmio enfrenta o Corinthians na noite desta quarta-feira (07) em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Renato Portaluppi deve manter o esquema e apostar em três zagueiros para garantir a vitória.

Com os titulares descansados após serem poupados no final de semana, eles retornam ao time. Assim como Diego Costa, que foi liberado pelo Departamento Médico após lesão. O centroavante, todavia, deve iniciar no banco de reservas, já que não entra em campo há cerca de dois meses.

Sem Diego Costa, Renato deve continuar promovendo o esquema com três zagueiros, que tem feito sucesso. Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann, que já enfrentaram o Timão no empate em 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro.

Provável Grêmio

Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Cristaldo; Soteldo e Pavon.

Grêmio e Corinthians se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. A bola rola a partir das 21h30, no Couto Pereira. Quem vencer, avança para as quartas de final. Um novo empate leva a decisão aos pênaltis.