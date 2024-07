Grêmio aposta em histórico favorável diante do Vitória; veja retrospecto

Time do Grêmio comemora gol. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 07:00 • Porto Alegre (RS)

Grêmio e Vitória entram em campo às 11h de domingo (21), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Buscando os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento, o Tricolor conta não apenas com a sua torcida, mas também com o retrospecto favorável.

As equipes se enfrentaram 49 vezes na história. Ao total, são 24 vitórias do Imortal, 13 do Leão e 12 empates. Em casa, os números favorecem ainda mais o Tricolor, visto que o adversário venceu apenas três vezes.

Confira o retrospecto:

24 vitórias do Grêmio

13 triunfos do Vitória

12 empates

63 gols marcados pelo Grêmio

38 gols marcados pelo Vitória

Treino do time do Grêmio. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

A última vitória do Leão sob o mando do Grêmio ocorreu pelo Campeonato Brasileiro de 2016, quando o time venceu por 2 a 1. Kieza e Diego Renan marcaram os gols dos visitantes e, Victor Ramos, contra, fez o do Tricolor.

Apesar do Grêmio ainda não ter retornado para a Arena, a equipe e o torcedor têm feito de Caxias do Sul a sua segunda casa. No Estádio Centenário, serão mais de sete mil gremistas apoiando o time para buscar mais três pontos na competição.